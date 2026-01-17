Von der Leyen: Acordo irá criar empregos, oportunidades e prosperidade em ambos os lados

A presidente da Comissão Europeia também citou a "importância geopolítica" do acordo, frisando que cria-se uma plataforma para que os países trabalhem sobre uma série de problemas globais

Declaração à imprensa no Palácio do Itamaraty ( Ricardo Stuckert / PR)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou neste sábado, 17, que o momento de assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia "não é somente sobre aproximar países, mas sobre conectar continentes". Von der Leyen destacou que o acordo cria a maior zona de livre comércio do mundo, representando 20% do PIB global.

Segundo ela, o acordo passa a mensagem de uma "escolha clara": "comércio justo em vez de tarifas, produtiva parceria de longo prazo em vez de isolamento e intenção de entregar benefícios reais e tangíveis para nosso povo e negócios". Von der Leyen frisou que o momento "pertence a todas as nações do Mercosul", agradeceu nominalmente países e destacou que como o acordo vai criar empregos, oportunidades e prosperidade em ambos os lados.

A presidente da Comissão Europeia também citou a "importância geopolítica" do acordo, frisando que cria-se uma plataforma para que os países trabalhem sobre uma série de problemas globais, como a proteção do meio ambiente, destravar a competitividade e discutir a reforma de instituições globais. "Vamos juntar forças como nunca antes", ponderou.

A declaração ocorreu durante a cerimônia de assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia, que cria a maior área de livre-comércio do mundo. Juntos, Mercosul e União Europeia reúnem cerca de 720 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto de aproximadamente US$ 22 trilhões. O evento é realizado em Assunção, no Paraguai.

A cerimônia tem início com discurso dos chefes das delegações dos países membros do Mercosul e da União Europeia. Em seguida, o acordo será assinado pelos ministros das Relações Exteriores dos países envolvidos e depois haverá a foto oficial.

Na véspera da cerimônia, nesta sexta, 16, Ursula von der Leyen esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela exaltou o resultado de mais de duas décadas de negociações, mas pontuou que esse é apenas o início de uma ampla agenda de trabalho. Também destacou o papel de Lula para o avanço do pacto.