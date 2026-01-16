° / °
Trump agradece ao Irã por cancelar execuções de manifestantes

A Casa Branca divulgou informou que o Irã suspendeu 800 execuções que estavam previstas

AFP

Publicado: 16/01/2026 às 17:27

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/Foto: SAUL LOEB / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu nesta sexta-feira (16) às autoridades do Irã depois de afirmar que Teerã havia suspenso as execuções de centenas de manifestantes presos em uma repressão brutal.

“Respeito enormemente o fato de que todas as execuções programadas, que aconteceram ontem (mais de 800), foram canceladas pela liderança do Irã. Obrigado!”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

