PRESIDENTE DOS EUA

Trump exalta gesto 'maravilhoso' de Corina Machado, que o presenteou com medalha do Nobel

O presidente americano se encontrou com a opositora venezuelana na Casa Branca

AFP

Publicado: 15/01/2026 às 22:58

Donald Trump e María Corina Machado (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou nesta quinta-feira (15) o "gesto maravilhoso" da líder opositora venezuelana María Corina Machado, que lhe ofereceu sua medalha do Prêmio Nobel da Paz durante um encontro privado na Casa Branca.

"Hoje tive a grande honra de conhecer María Corina Machado. É uma mulher extraordinária que passou por muitas coisas" declarou Trump, através de sua plataforma Truth Social.

"María me entregou seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que fiz. Um gesto maravilhoso de respeito mútuo", acrescentou.

