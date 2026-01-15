María Corina Machado diz contar com apoio de Trump para 'liberdade' da Venezuela

Maria Corina Machado (Federico PARRA / AFP)

A líder opositora venezuelana María Corina Machado afirmou nesta quinta-feira (15) contar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para alcançar a "liberdade" da Venezuela, após a intervenção militar de Washington que culminou com a detenção e a derrubada de Nicolás Maduro.

"Contamos com o presidente Trump para a liberdade da Venezuela", disse a um grupo de apoiadores após a reunião com o mandatário na Casa Branca, segundo registraram alguns veículos de imprensa.

Machado afirmou que, no encontro, entregou a Trump a medalha do Prêmio Nobel da Paz com o qual foi recentemente agraciada.