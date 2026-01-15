° / °
Petro confirma encontro com Trump em Washington no dia 3 de fevereiro

O anúncio vem após um telefonema entre os dois mandatários

Estadão Conteúdo

Publicado: 15/01/2026 às 15:24

Gustavo Petro e Donald Trump/FEDERICO PARRA / AFP

Gustavo Petro e Donald Trump (FEDERICO PARRA / AFP)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou uma visita ao homólogo americano, Donald Trump, no dia 3 de fevereiro na Casa Branca.

O anúncio vem após um telefonema entre os dois mandatários que seguiu uma escalada de tensões que evoluiu após a incursão dos Estados Unidos na Venezuela no começo do ano. "Minha intenção é que os colombianos e as colombianos de qualquer lugar do país não sofram, que fiquem tranquilo, hoje temos tranquilidade econômica", afirmou Petro, em coletiva de imprensa.

 

