EUA atacam a Síria em retaliação contra o Estado Islâmico

O comando central das Forças Armadas dos Estados Unidos informou no sábado (10), que foram realizados ataques em larga escala contra múltiplos alvos do Estado Islâmico em toda a Síria.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Os ataques fazem parte da Operação Hawkeye Strike, que foi lançada e anunciada em 19 de dezembro, sob o comando do presidente americano, Donald Trump. Ela seria uma resposta direta ao que ele chama de “ataque mortal” do Estado Islâmico contra forças dos EUA e da Síria no fim do ano passado, disseram as Forças Armadas na rede X.

A emboscada resultou nas mortes de dois soldados americanos e um intérprete civil dos EUA. “Nossa mensagem permanece forte: se você prejudicar nossos combatentes, nós o encontraremos e o mataremos em qualquer lugar do mundo, não importa o quanto você tente escapar da justiça”, acrescentou a postagem.

Um funcionário do governo dos Estados Unidos disse à CNN que a operação realizada neste sábado lançou mais de 90 munições de precisão contra mais de 35 alvos, com o uso de mais de duas dezenas de aeronaves.

Centenas de soldados americanos continuam mobilizados na Síria como parte da missão de longa data dos EUA de combater o Estado Islâmico, iniciada quando o grupo assumiu rapidamente o controle de uma grande parte do território da Síria e do Iraque em meados da década de 2010.

Posteriormente, operações dos Estados Unidos e de países parceiros, combinadas com uma mudança de regime na Síria, eliminaram em grande parte esse controle territorial.

No dia 3, o Ministério da Defesa britânico informou que a força aérea do país lançou um ataque conjunto com a França contra uma instalação subterrânea na Síria, supostamente usada pelo grupo Estado Islâmico (ISIS) para armazenar armas. A pasta informou que a aeronave utilizou bombas guiadas para atingir diversos túneis de acesso às instalações do grupo terrorista.

Em dezembro, ao menos cinco integrantes do Estado Islâmico, incluindo um dos líderes do movimento, morreram durante a primeira fase da Operação Ataque Hawkeye, dos Estados Unidos na Síria. A Forças Armadas informaram ter atacado mais de 70 alvos no país.