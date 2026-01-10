Trump assina ordem para proteger receita do petróleo venezuelano mantida nos EUA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu mais um passo em direção ao controle das vendas futuras de petróleo venezuelano e seus rendimentos ao declarar uma emergência nacional e emitir uma ordem executiva destinada a bloquear reivindicações sobre a receita.

A ordem, assinada por Trump neste sábado, tem como objetivo salvaguardar a receita do petróleo venezuelano mantida em contas do Tesouro americano, bloqueando-a dos credores da Venezuela e impedindo sua apreensão para satisfazer dívidas ou outras reivindicações legais, segundo a Casa Branca.

"Nenhum fundo de depósito de governo estrangeiro pode ser transferido, pago, exportado, retirado ou de outra forma tratado exceto na medida prevista por regulamentos, ordens, diretivas ou licenças que possam ser emitidas de acordo com esta ordem, e não obstante qualquer contrato celebrado ou qualquer licença ou permissão concedida antes da data de vigência desta ordem", acrescentou a nota.

O objetivo, segundo a Casa Branca, é garantir que esses fundos sejam preservados para "avançar nos objetivos de política externa dos EUA".