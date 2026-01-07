Venezuela diz que negocia 'venda de volumes de petróleo' com os EUA

Trump havia anunciado que o governo interino de Delcy Rodríguez entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos

Maracaibo, Venezuela (MARGIONI BERMÚDEZ / AFP)

A Venezuela informou nesta quarta-feira (7) que negocia com os Estados Unidos a "venda de volumes" de petróleo, momentos depois de o governo de Donald Trump afirmar que controlará a comercialização do petróleo venezuelano "indefinidamente".

"Está em curso uma negociação com os Estados Unidos para a venda de volumes de petróleo, no âmbito das relações comerciais que existem entre ambos os países", indicou em comunicado a empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

"Esse processo se desenvolve sob esquemas semelhantes aos vigentes com empresas internacionais", acrescentou a companhia.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse mais cedo que Washington controlará as vendas de petróleo venezuelano "indefinidamente".

Trump havia anunciado na véspera que o governo interino de Delcy Rodríguez entregará até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. As receitas serão "controladas" por ele, precisou.

"As autoridades interinas na Venezuela entregarão entre 30 e 50 MILHÕES de barris de petróleo de alta qualidade, sancionado, aos Estados Unidos", publicou o republicano em sua plataforma Truth Social.

Uma fonte do setor petrolífero disse, sob anonimato, à AFP que também está previsto o levantamento de certas sanções no setor.

O presidente dos Estados Unidos afirmou estar "no comando" da Venezuela após uma operação militar de grande escala em Caracas e em três estados do país, em 3 de janeiro, que resultou na queda do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Ambos se encontram em Nova York, onde enfrentam um julgamento por várias acusações, incluindo narcotráfico.

Submetida a um embargo petrolífero dos Estados Unidos, a Venezuela possui aproximadamente um quinto das reservas mundiais de petróleo, cerca de 303 bilhões de barris, em sua maior parte de petróleos pesados e extrapesados.