Cuba e Venezuela publicam listas com 55 militares mortos na captura de Maduro pelos EUA

Imagens de alguns dos 32 oficiais e soldados cubanos mortos durante a intervenção militar dos EUA na Venezuela (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Cuba divulgou, nesta terça-feira (6), os nomes de 32 soldados mortos no ataque dos Estados Unidos a Caracas, que levou à captura do presidente do posto Nicolás Maduro, um dia depois do Exército da Venezuela informar 23 militares falecidos.

Maduro foi capturado em 3 de janeiro, junto com sua esposa, Cilia Flores. Ambos em Nova York, onde foram declaradas inocentes das acusações de narcotráfico e terrorismo.

A presidente interina Delcy Rodríguez decretou sete dias de luto pelos mortos "em honra e glória aos jovens, mulheres, homens que morreram, que ofereceram suas vidas em defesa da Venezuela e do presidente Nicolás Maduro", conforme ela declarou em uma transmissão no canal estatal VTV.

"A eles, o nosso reconhecimento. As imagens dos corpos partiram do meu coração, mas sei que eles foram martirizados em nome desta república", afirmou.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, afirmou no domingo que a equipe de segurança de Maduro foi assassinada “a sangue frio” pelas tropas americanas, que bombardearam a capital e três outros estados do país.

A mídia oficial da ilha publicou uma lista dos militares cubanos mortos: 21 pertencentes ao Ministério do Interior, incluindo três oficiais de alta patente (dois coronéis e um tenente-coronel).

Os 11 soldados restantes eram membros das Forças Armadas Revolucionárias, em sua maioria.

Do lado venezuelano, o Exército publicou obituários em sua conta no Instagram na segunda-feira para 23 militares, incluindo almirantes, 16 sargentos de diversas patentes e dois soldados.

Cuba e Venezuela mantêm uma relação de cooperação estreita e de longa data em setores estratégicos como defesa, saúde e educação.