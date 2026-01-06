° / °
ATAQUE

Venezuela decreta 7 dias de luto nacional por mortos em ataque dos EUA

"As imagens dos corpos partiram do meu coração, mas sei que eles foram martirizados em nome desta república", disse a presidente interina da Venezuela

AFP

Publicado: 06/01/2026 às 21:24

Delcy Rodriguez/FEDERICO PARRA/AFP

Delcy Rodriguez (FEDERICO PARRA/AFP)

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou nesta terça-feira (6) sete dias de luto pelos mortos no ataque que os Estados Unidos executaram no sábado e que terminou com a captura de Nicolás Maduro.

"Tomei a decisão de decretar um luto de sete dias em honra e glória aos jovens, mulheres, homens que morreram, que ofereceram suas vidas em defesa da Venezuela e do presidente Nicolás Maduro", disse Rodríguez em uma transmissão no canal estatal VTV.

"A eles, o nosso reconhecimento. As imagens dos corpos partiram do meu coração, mas sei que eles foram martirizados em nome desta república", afirmou.

 

luto , venezuela
