Danças de Maduro podem ter sido estopim para ataque dos EUA, diz jornal

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dançando ao som de música pedindo paz (Foto: Reprodução/VTV)

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, protagonizou aparições inusitadas na TV estatal do país nos meses que antecederam sua captura pelos Estados Unidos. Nas imagens, ele aparece dançando ao lado do público em eventos oficiais.



De acordo com o jornal americano The New York Times, as “performances” podem ter provocado o presidente Donald Trump a acelerar a execução dos ataques realizados no último sábado (3).

A última aparição descontraída de Maduro aconteceu no dia 31 de dezembro, quando dançou ao som de uma batida eletrônica com frases de seus próprios discursos pedindo por paz. Dois dias antes, os Estados Unidos atacaram um porto no país sob a alegação de que era utilizado pelo narcotráfico.

Antes disso, o presidente venezuelano cantou a música “Imagine”, de John Lennon, em novembro; dançou ao lado de um robô em dezembro; e desejou um ‘Feliz Natal’ aos Estados Unidos com a música “Don’t Worry, Be Happy”, de Bobby McFerrin. no mesmo mês.

Segundo o The New York Times, que ouviu duas fontes próximas à Casa Branca em condição de anonimato, membros do governo Trump interpretaram o comportamento de Maduro como uma provocação aos EUA.

O entendimento da Casa Branca, segundo as fontes, é de que Maduro apostava que as ameaças dos EUA eram um blefe. No entanto, as várias “performances públicas” teriam persuadido o governo a seguir adiante com a ofensiva.

