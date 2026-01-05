Suíça diz que todas as vítimas do incêndio foram identificadas

Tragédia em Crans-Montana, na região de Valais, também deixou 116 feridos; maioria das vítimas é jovem

O incêndio aconteceu em um bar na estação de esqui, na Suíça, durante uma festa de Ano-Novo. (AFP)

o Departamento de Polícia da região de Valais informou que todas as 40 vítimas fatais e os 116 feridos do incêndio ocorrido no bar Constellation, em Crans-Montana, na Suíça, na noite de Ano-Novo, já foram identificados. A maioria das vítimas é composta por jovens e adolescentes, incluindo menores de idade.

As autoridades informaram que o número de feridos, estimado anteriormente em 119, foi corrigido para 116. Segundo a polícia, três pessoas atendidas em unidades de emergência na mesma noite foram incluídas de forma equivocada no balanço do incidente.

De acordo com a polícia, dentre os feridos estão 68 suíços, 21 franceses, dez italianos, quatro sérvios, duas polonesas, uma belga, uma portuguesa, uma tcheca, um australiano, um bósnio, um congolês, um luxemburguês, assim como quatro cidadãos com dupla nacionalidade (França/Finlândia, Suíça/Bélgica, França/Itália e Itália/Filipinas). Enquanto isso, do total de feridos, 83 pessoas ainda permanecem hospitalizadas, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades locais.

O incêndio teve início durante uma festa de Réveillon no bar, que possuía capacidade para até 300 pessoas. A procuradora-geral de Valais, Beatrice Pilloud, declarou após o incêndio que as chamas devem ter começado com dispositivos pirotécnicos colocados em garrafas de champanhe próximas ao teto, que se espalharam rapidamente. A investigação está em curso.

A Suíça declarou luto nacional depois da tragédia. Também uma missa dedicada às vítimas foi realizada no último domingo na capela Saint-Christophe, em Crans-Montana.