° / °
Mundo
REUNIÃO

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela na segunda-feira (5)

Reunião de emergência, prevista para as 10h locais (12h de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia

AFP

Publicado: 03/01/2026 às 18:54

Seguir no Google News Seguir

Reunião do Conselho de Segurança da ONU no dia 23 de dezembro/Foto por ANGELA WEISS / AFP

Reunião do Conselho de Segurança da ONU no dia 23 de dezembro (Foto por ANGELA WEISS / AFP)

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira para discutir a operação americana de captura e extração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, informou neste sábado (3) à AFP a presidência somali do Conselho.

A reunião de emergência, prevista para as 10h00 locais (12h00 de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia, que acaba de ingressar no Conselho de Segurança, segundo precisaram fontes diplomáticas.

Veja também:

Conselho de Segurança , ONU , venezuela
Mais de Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP