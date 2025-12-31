Já é 2026 na Austrália e Nova Zelândia! Queima de fogos celebra chegada do ano-novo
Primeiros países a virar o ano antecipam celebrações que, por causa dos fusos horários, se estendem por mais de 26 horas ao redor do planeta
Publicado: 31/12/2025 às 13:07
Queima de fogos na Austrália. (Saeed KHAN / AFP)
Na Austrália e na Nova Zelândia, o ano de 2026 já começou. Quando o relógio marcava 10h desta quarta-feira (31) no horário de Brasília, o céu de Sydney se iluminou com o tradicional show de fogos de artifício sobre a Ponte da Baía e a Ópera de Sydney, marcando oficialmente a chegada do novo ano no país da Oceania, que tem entre 10 e 14 horas de diferença em relação ao Brasil.
Ao todo, 39 fusos percorrem ao redor do mundo, alguns com variações de 15 ou 30 minutos e outros com mais de 12 horas de diferença em relação ao Tempo Universal Coordenado (UTC). Isso significa que as comemorações de ano-novo se estendem por mais de 26 horas pelo planeta.
O primeiro país a brindar 2026 foi Kiribati, um arquipélago paradisíaco do Pacífico formado por 33 ilhas. A virada ocorreu na ilha de Kiritimati, a maior do país, às 7h, no horário de Brasília. Em seguida, foi a vez da maior parte da Nova Zelândia, além de Tokelau, Samoa, Tonga e algumas regiões da Antártica.
No outro extremo do mapa, entre os últimos a celebrar estarão o Havaí, a Samoa Americana e diversas ilhas periféricas dos Estados Unidos. Nessas localidades, a chegada de 2026 só será comemorada na manhã de quinta-feira (1º), ainda no horário de Brasília.
Confira quando países celebrarão o ano-novo, no horário de Brasília:
- 7h - Kiritimati, ilha que faz parte da nação insular de Kiribati, na Oceania;
- 7h15 - Ilhas Chatham, na costa leste da Nova Zelândia;
- 8h - A maior parte da Nova Zelândia e Tokelau, Samoa e Tonga;
- 9h - Fiji, uma pequena parte do leste da Rússia e várias outras ilhas do Pacífico, incluindo as Ilhas Marshall e Tuvalu;
- 10h - Grande parte da Austrália, incluindo Melbourne e Sydney;
- 12h - Japão, Coreia do Sul, uma pequena parte da Rússia, Coreia do Norte, uma pequena parte da Indonésia, Timor-Leste e Palau;
- 13h - China, Filipinas, Malásia, partes da Indonésia, grande parte da Mongólia, Taiwan, Brunei, região russa de Irkutsk, algumas partes da Antártica, Hong Kong, Singapura e Macau;
- 14h - Grande parte da Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, algumas partes da Rússia, algumas partes da Mongólia e uma pequena região da Antártica;
- 14h30 - Mianmar e as Ilhas Cocos, um território australiano.
- 15h - Bangladesh, partes do Cazaquistão, Quirguistão, Butão, Território Britânico do Oceano Índico, a cidade de Omsk na Rússia e uma pequena parte da Antártida.
- 15h15 - Nepal;
- 15h30 - Índia e Sri Lanka;
- 16h - Paquistão, algumas partes da Rússia, grande parte do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Maldivas, Tajiquistão, territórios do sul da França, ilhas Kerguelen da França e uma pequena região da Antártica;
- 16h30 - Afeganistão;
- 17h - Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Armênia, uma pequena região da Rússia, Omã, grande parte da Geórgia, Ilha da Reunião francesa, Ilhas Maurício e Seichele;
- 17h30 - Irã;
- 18h - Moscou, na Rússia, Turquia, Arábia Saudita, Iraque, Etiópia, Somália e Quênia, além de outros 17 locais;
- 19h - Grécia, Egito, Líbano, Ruanda, Romênia e 26 outros locais;
- 20h - Alemanha, Nigéria, Argélia, Itália, Bélgica, Marrocos, Albânia, França e 38 outros locais;
- 21h - Reino Unido, Portugal, Islândia, Burkina Faso, Senegal, Gana, Serra Leoa e 18 outros locais;
- 22h - Cabo Verde, os Açores - que são formados por nove ilhas no Atlântico, mas que fazem parte de Portugal - e uma pequena região da Groenlândia;
- 23h - A maior parte da Groenlândia, do estado de Pernambuco, da Geórgia do Sul e das Ilhas Sandwich do Sul;
- 00h - A maior parte do Brasil, Argentina, Chile com algumas exceções, Uruguai, partes da Antártica, Paraguai, Guiana Francesa, Suriname, São Pedro e Miquelon e Ilhas Malvinas;
- 00h30 - Província de Terra Nova e Labrador do Canadá;
- 1h - Algumas regiões do Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana, Aruba, Guiana e 23 outros locais;
- 2h - Costa Leste dos EUA (incluindo Nova York, Washington, D.C. e Detroit), partes do Canadá, Colômbia, Equador, Peru, Cuba, Acre no Brasil, Panamá, uma pequena parte do México, Haiti, Bahamas, Ilhas Turks e Caicos, Jamaica, uma pequena região do Chile e Ilhas Cayman;
- 3h - Região central dos EUA (incluindo Chicago), grande parte do México (incluindo Cidade do México), partes do Canadá, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e uma pequena parte do Equador;
- 4h - EUA (fuso horário das montanhas, incluindo Denver e Phoenix), partes do Canadá (incluindo Edmonton e Calgary) e partes do México;
- 5h - EUA (fuso horário do Pacífico, incluindo Los Angeles e São Francisco), Colúmbia Britânica no Canadá, Baixa Califórnia no México, Ilhas Pitcairn e Ilha Clipperton;
- 6h - Alasca nos EUA e regiões da Polinésia Francesa;
- 6h30 - Ilhas Marquesas na Polinésia Francesa;
- 7h - Havaí nos EUA, Taiti na Polinésia Francesa e Ilhas Cook;
- 8h - Samoa Americana, partes das ilhas menores periféricas dos EUA (incluindo o Atol de Midway) e Niue, uma nação insular no sul do Oceano Pacífico;
- 9h - Grande parte das ilhas menores periféricas dos EUA (territórios não incorporados dos EUA no Pacífico), incluindo a Ilha Baker e a Ilha Howland.