Já é 2026 na Austrália e Nova Zelândia! Queima de fogos celebra chegada do ano-novo

Primeiros países a virar o ano antecipam celebrações que, por causa dos fusos horários, se estendem por mais de 26 horas ao redor do planeta

Queima de fogos na Austrália. (Saeed KHAN / AFP)

Na Austrália e na Nova Zelândia, o ano de 2026 já começou. Quando o relógio marcava 10h desta quarta-feira (31) no horário de Brasília, o céu de Sydney se iluminou com o tradicional show de fogos de artifício sobre a Ponte da Baía e a Ópera de Sydney, marcando oficialmente a chegada do novo ano no país da Oceania, que tem entre 10 e 14 horas de diferença em relação ao Brasil.

Ao todo, 39 fusos percorrem ao redor do mundo, alguns com variações de 15 ou 30 minutos e outros com mais de 12 horas de diferença em relação ao Tempo Universal Coordenado (UTC). Isso significa que as comemorações de ano-novo se estendem por mais de 26 horas pelo planeta.

O primeiro país a brindar 2026 foi Kiribati, um arquipélago paradisíaco do Pacífico formado por 33 ilhas. A virada ocorreu na ilha de Kiritimati, a maior do país, às 7h, no horário de Brasília. Em seguida, foi a vez da maior parte da Nova Zelândia, além de Tokelau, Samoa, Tonga e algumas regiões da Antártica.

No outro extremo do mapa, entre os últimos a celebrar estarão o Havaí, a Samoa Americana e diversas ilhas periféricas dos Estados Unidos. Nessas localidades, a chegada de 2026 só será comemorada na manhã de quinta-feira (1º), ainda no horário de Brasília.

Confira quando países celebrarão o ano-novo, no horário de Brasília: