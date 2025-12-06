Rússia lança ataque massivo de drones e mísseis na Ucrânia com alvo em instalações de energia

A Rússia lançou mais um ataque massivo com drones e mísseis em divesas regiões da Ucrânia e deixou cerca de 25 mortos e mais de 70 feridos (Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

A Rússia lançou um grande ataque com 51 mísseis e 653 drones na Ucrânia durante a madrugada deste sábado que acionou alertas de ofensiva aérea em todo o país, afirmou a força ucraniana. Segundo as informações, 585 drones e 30 mísseis foram derrubados e neutralizados, mas 29 locais foram atingidos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as instalações de energia foram os principais alvos das violências, também observando que uma ofensiva de drone "incendiou" a estação de trem na cidade de Fastiv, localizada na região da capital do país.

Também hoje, o ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas derrubaram 116 drones ucranianos sobre o território russo e, de acordo com uma mensagem enviada pelo canal de notícias russo Astra via Telegram, a refinaria de petróleo de Ryazan foi atingida.

A Ucrânia não comentou imediatamente sobre o suposto ataque, mas o governador regional russo de Riazan, Pavel Malkov, disse que um prédio residencial foi danificado e que destroços de drones caíram no terreno de uma "instalação industrial", sem mencionar a refinaria.

fonte: Estadão Conteudo

