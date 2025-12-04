Resolução da ONU exige o retorno de crianças ucranianas levadas para a Rússia

Presidente da Assembleia Geral da ONU ressaltou que o direito internacional é muito claro no artigo 49º da Convenção de Genebra

Uma mulher fala ao celular enquanto anda de bonde em Lviv, em 3 de dezembro de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia. (Foto de Sergei Gapon / AFP) ( AFP)

Na Assembleia Geral das Nações Unidas foi aprovada a resolução que exige o regresso imediato, seguro e incondicional de todas as crianças ucranianas que foram levadas ou deportadas à força para a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

1 / 2 2 / 2 < >

A votação da reunião sobre a resolução contou com 91 votos a favor, 12 contra e 57 abstenções. De acordo com o comunicado da ONU, o documento ordena a Rússia o fim sem demora de todas as práticas de remoção forçada, deportação, separação das suas famílias e responsáveis legais, mudança de estatuto pessoal e doutrinação de crianças ucranianas.

A presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock, ressaltou que o direito internacional é muito claro no artigo 49º da Convenção de Genebra, que proíbe a remoção forçada ou a deportação de crianças de territórios ocupados.