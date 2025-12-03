Após décadas, Israel e Líbano estabelecem contatos diplomáticos diretos

A reunião teve ainda a participação de Morgan Ortagus, enviada especial adjunta dos Estados Unidos para a Paz no Oriente Médio

Os dois países estabeleceram os primeiros contatos diretos nesta quarta-feira (3) (Reprodução )

Depois de décadas, Israel e Líbano estabeleceram hoje os primeiros contatos diretos em um encontro entre os respectivos representantes diplomáticos dos dois países na cidade de An-Naqoura, que sedia também a Força Interina das Nações Unidas no Líbano. A reunião teve ainda a participação de Morgan Ortagus, enviada especial adjunta dos Estados Unidos para a Paz no Oriente Médio.

O encontro ocorreu na comissão militar de monitorização, criada logo após o cessar-fogo assinado entre Tel Aviv e Beirute em novembro de 2024, mas que já foi violado várias vezes por ataques israelenses no sul do Líbano. Israel justifica que as ofensivas visam destruir instalações do grupo xiita Hezbollah e também eliminar alegados membros do Hamas que operaram em território libanês. Os ataques já provocaram mais de 300 mortos, sendo cerca de 130 civis, diz a ONU.

A porta-voz da presidência libanesa, Najat Charafeddine, comunicou que a presença civil por parte do Líbano seguiu um pedido feito por Washington, ao invés das reuniões anteriores que foram marcadas somente por autoridades militares. Israel esteve representado pelo vice-chefe do Conselho de Segurança Nacional, Uri Resnick e o Líbano pelo ex-embaixador libanês nos EUA, Simon Karam.

Segundo noticiou a emissora libanesa MTV, a reunião foi positiva. O gabinete do primeiro-ministro de Israel classificou o acontecimento como a primeira tentativa de desenvolver uma base para um relacionamento e cooperação econômica.

Apesar do Líbano não reconhecer o Estado de Israel, o país vem sendo pressionado pela Casa Branca para firmar contatos diretos com Israel e desarmar até final do ano o Hezbollah, o movimento que atua dentro do território libanês.

Entretanto, segundo a Lei de Boitcote Anti-Israel de 1955 e o Código Penal libanês, contatos diretos ou indiretos entre libaneses e israelenses são considerados ilegais, de modo que este encontro representou um fato bastante raro. Porém, o presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou recentemente estar aberto a negociações com Israel para estabelecer a paz no sul do Líbano.