CRIME

Estrela sul-coreana de K-pop fica ferida ao deter ladrão em sua casa

Homem invadiu a casa da atriz e cantora do k-pop Nana neste domingo (16)

AFP

Publicado: 16/11/2025 às 10:43

O invasor forçou a entrada na casa de Nana em um subúrbio de Seul com a intenção de roubar, disse à AFP um detetive da delegacia de polícia de Guri/Foto: Reprodução/Redes sociais

A estrela sul-coreana do K-pop Nana sofreu ferimentos e está se recuperando no hospital após conter um homem que invadiu sua casa, informou a polícia neste domingo (16).

O homem invadiu a casa da atriz e cantora na manhã de sábado e foi dominado por Nana com a ajuda de sua mãe.

A celebridade de 34 anos e sua mãe, que sofreu ferimentos graves e ficou inconsciente, estão sendo atendidas no hospital, informou a agência de notícias Yonhap.

O invasor forçou a entrada na casa de Nana em um subúrbio de Seul com a intenção de roubar, disse à AFP um detetive da delegacia de polícia de Guri.

"Ela e sua mãe contiveram o invasor, um homem de cerca de trinta anos, em uma luta física que resultou em sua prisão", acrescentou o detetive.

O suspeito está sob custódia acusado de roubo qualificado, informou.

Nana, cujo nome verdadeiro é Jin-ah, é uma cantora que se tornou atriz e ficou famosa como integrante do trio Orange Caramel, que fazia parte do grupo feminino After School.

"Nana também sofreu ferimentos físicos ao tentar escapar da situação perigosa", publicou Yonhap.

 

Coreia do Sul , Crime , K-pop
