Governo do México impõe tarifas de até 210% sobre importação de açúcar

O México ainda anunciou tarifas de até 50% sobre mais de 1.400 produtos

O governo do México anunciou na noite da terça-feira, 11, a imposição de tarifas de 156% a 210% sobre o açúcar importado (Foto: freepik)

O governo do México anunciou na noite da terça-feira, 11, a imposição de tarifas de 156% a 210% sobre o açúcar importado. A medida busca "defender o emprego, fortalecer a produção e o mercado nacional e assegurar a estabilidade de milhares de famílias que dependem do setor", informou o Ministério da Agricultura.

O açúcar de beterraba e os xaropes terão alíquota de 156%, enquanto o açúcar líquido refinado e o invertido pagará 210,44%. A União Nacional de Produtores de Cana afirmou que as tarifas praticamente eliminam a possibilidade de importações que prejudiquem o mercado interno, criando um ambiente mais estável e sustentável. O governo também planeja um programa de modernização do setor, com foco em produtividade, rentabilidade e uso da cana em alimentos e biocombustíveis.

O México ainda anunciou tarifas de até 50% sobre mais de 1.400 produtos - de automóveis a cosméticos - provenientes da China e de outros países asiáticos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.