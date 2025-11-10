Sarkozy sai em liberdade sob supervisão judicial

O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, que estava preso há 20 dias, desde que foi condenado no caso de financiamento do governo da Líbia na sua campanha presidencial de 2007

O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy (JULIEN DE ROSA/AFP)

Nesta segunda-feira (10), o Tribunal de Recursos de Paris ordenou a libertação do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, que estava preso há 20 dias, desde que foi condenado no caso de financiamento do governo da Líbia na sua campanha presidencial de 2007.



O procurador afirmou que Sarkozy não representava risco de fuga, no entanto, o Ministério Público francês recomendou a sua libertação enquanto aguarda o julgamento do recurso e declarou que ele permanecerá sob estrita supervisão judicial assim como fica proibido de ter contato com outros indiciados e testemunhas envolvidos no processo.

O Juiz do tribunal acrescentou que Sarkozy não tem autorização para sair do país ou manter contato também com o atual ministro da Justiça. Gérald Darmanin, que o visitou na passada semana Sarkozy na prisão de Santé. A ida de Darmanin à prisão causou diversas queixas, com acuações de interferência do ministro no decorrer do processo.

Caso o ex-presidente viole alguma dessas medidas terá de retornar a prisão. Por sua vez, Sarkozy havia dito ao tribunal que acataria qualquer exigência do poder judicial caso fosse libertado. "Sou francês, senhor. Amo o meu país. Estou lutando para que a verdade prevaleça. Cumprirei todas as obrigações que me forem impostas, como sempre fiz", garantiu.

Sarkozy foi considerado culpado, em setembro, de conspiração criminosa por alegadamente ter auxiliado conselheiros próximos a obter fundos do falecido líder líbio Muammar Gaddafi para a sua candidatura presidencial em 2007. Mas, foi absolvido de todas as outras acusações, incluindo corrupção e recebimento de financiamento ilegal de campanha.

O ex-presidente sempre negou as acusações, argumentando ser vítima de vingança e ódio.