Terremoto no Afeganistão causou 20 mortes e mais de 300 feridos

Um comerciante afegão procura por restos mortais em frente a uma loja danificada ao longo de uma rodovia após um terremoto em Tang-e Tashqurghan, no distrito de Khulm, província de Samangan, em 3 de novembro de 2025. Um forte terremoto matou pelo menos 20 pessoas no norte do Afeganistão, disseram as autoridades em 3 de novembro, apenas alguns meses depois de outro tremor mortal que deixou o país em choque. (Foto de Atif Aryan / AFP) ( AFP)

Um terremoto de magnitude 6,3 perto da cidade de Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão. foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira (3). O porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Sharafat Zaman, comunicou que pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 320 ficaram feridas.

Mas, os números são provisórios e podem ser atualizados a qualquer momento, uma vez que as autoridades talibãs admitem que o número de vítimas possa vir a aumentar. “Devem aumentar à medida que as equipes de resgate chegam a aldeias remotas nas províncias mais atingidas de Balkh e Samangan”, informaram.

O tremor de terra ocorreu perto da fronteira entre o Afeganistão e o Uzbequistão, No entanto foi também sentido mais a sul, na capital do país, Cabul. Diversas regiões do território também estão sem eletricidade.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos relatou que o abalo da terra teve uma profundidade de 28 quilômetros perto de Mazar-e-Sharif, que tem uma população de aproximadamente 523 mil habitantes.

Segundo reportaram ainda as agências internacionais de notícias, pedaços da histórica Mesquita Azul, caíram no chão. O monumento foi construído no século XV e é um dos locais mais sagrados no Afeganistão, onde se acredita também que está sepultado o genro do profeta Maomé.

O Afeganistão é particularmente vulnerável a terremotos, porque fica localizado sobre duas falhas geológicas ativas. Em agosto deste ano, mais de 2.200 pessoas morreram, milhares ficaram feridos além de quase 7 mil casas terem sido destruídas depois de um terremoto com fortes réplicas pelo sul do território, considerado o mais mortífero na história recente do país,. De acordo com o Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), são necessários 111,5 milhões de dólares apenas para a resposta deste pós-terremoto, que deixou 221 mil pessoas em situação de necessidade urgente de ajuda humanitária.