Terremoto de magnitude 6,5 é registrado nas Antilhas

O USGS indicou que o epicentro do sismo foi localizado a cerca de 160 quilômetros a leste da ilha caribenha, a uma profundidade de 9 km

AFP

Publicado: 27/10/2025 às 13:40

Vista aérea do mar do Caribe. Foto: Guilherme Carréra/DP/D.A Press/

Um terremoto de magnitude 6,5 sacudiu a costa do território francês de Guadalupe, no Caribe, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), sem registros de danos ou feridos até o momento.

O USGS indicou que o epicentro do sismo foi localizado a cerca de 160 quilômetros a leste da ilha caribenha, a uma profundidade de 9 km, e ocorreu por volta das 8h30 locais (9h30 em Brasília).

As autoridades emitiram um alerta de tsunami após o tremor inicial, ao qual se seguiram réplicas de magnitude 6 e 5,4.

Segundo jornalistas da AFP, os sismos foram sentidos tanto em Guadalupe e Martinica quanto em outras ilhas caribenhas.

O Caribe é uma região de frequente atividade sísmica.

