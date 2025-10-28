Israel ordena ataques contra a Faixa de Gaza
Netanyahu anunciou a medida após Israel ter afirmado que o Hamas tinha aberto fogo contra as Forças de Defesa Israelitas (FDI), no sul de Gaza
Publicado: 28/10/2025 às 15:28
Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu (ALEX KOLOMOISKY / POOL / AFP)
Nesta terça-feira (28), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou ao exército que efetuassem imediatamente ataques intensos contra a Faixa de Gaza. O premiê anunciou a medida após Israel ter afirmado que o Hamas tinha aberto fogo contra as Forças de Defesa Israelitas (FDI), no sul de Gaza.
As tensões escalaram depois do Hamas ter devolvido restos mortais na segunda-feia à noite que Israel assegura pertencerem ao corpo do refém, Ofir Tzarfati, que já havia sido recuperado no início do conflito. "Isto constitui uma clara violação do acordo por parte da organização terrorista Hamas. Uma manipulação abominável destinada a sabotar o acordo e a abandonar os esforços para trazer todos os reféns para casa", disse o gabinete do primeiro-ministro.
Em contrapartida, o grupo palestino denunciou a violação do acordo de trégua por Tel Aviv. O braço armado do Hamas também comunicou que iria entregar o corpo de um refém hoje à tarde, através da Cruz Vermelha.