Trump rompe negociações comerciais com o Canadá

A mudança nas relações entre os vizinhos da América do Norte acontece apenas duas semanas após uma reunião para buscar uma redução das tarifas de Washington

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Jim WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu abruptamente as negociações comerciais com o Canadá, irritado com uma campanha publicitária do país vizinho contra o aumento de tarifas, enquanto o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, tentou entusiasmado com a situação.

Esta é uma mudança repentina de postura do presidente republicano após um encontro cordial com o primeiro-ministro canadense em 7 de outubro na Casa Branca.

Em sua plataforma Truth Social, Trump expressou confiança na quinta-feira com o que chamou de anúncio “falso” que, segundo ele, citou de maneira equivocada o ex-presidente americano Ronald Reagan falando sobre política tarifária.

Trump afirmou que o anúncio, produzido pela província canadense de Ontário e que deve ser exibido em canais de televisão americanos, pretende "interferir na decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos", que deve se pronunciar sobre as tarifas globais decretadas pelo presidente republicano.

Na manhã desta sexta-feira, ele voltou a atacar seu vizinho em uma série de publicações energéticas nas redes sociais, alegando que "o Canadá trapaceou e foi pego".

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse na rede X, nesta sexta-feira, que, após conversar com Carney, retirará a publicidade "a partir de segunda-feira para permitir a retomada das negociações comerciais".

Ford pediu a seus assessores que mantivessem a exibição do anúncio durante as duas primeiras partidas neste fim de semana da Série Mundial de Basel, na qual um time canadense, o Toronto Blue Jays, enfrenta o Los Angeles Dodgers.

Em declarações antes de sua viagem à Ásia nesta sexta-feira, Carney não apresentou diretamente a mudança de postura de Trump, mas afirmou que as negociações bilaterais mostraram progresso.

“Estamos prontos para retomar esse progresso quando os americanos estiverem prontos”, acrescentou.

As tarifas setoriais de Trump, em particular sobre o aço, alumínio e automóveis, afetaram consideravelmente o Canadá.

Um alto funcionário americano disse que provavelmente Trump se encontrará com Carney na próxima quarta-feira em um jantar à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na Coreia do Sul.

"Provavelmente vão se ver", disse o funcionário à AFP.

Os dois países integram, junto com o México, o T-MEC, o tratado comercial tripartido, que garante que quase 85% do comércio transfronteiriço permaneça livre de tarifas.

Os três países estão imersos em negociações relacionadas à renovação de sua aliança comercial e às tarifas que Trump quer importar.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira que seu país está “muito adiantado” nas negociações com Washington.

Além disso, disse que seu secretário de Economia, Marcelo Ebrard, irá na próxima semana à Coreia do Sul, onde espera manter reuniões com funcionários da administração republicana.



Declarações de Reagan

“A Fundação Ronald Reagan acaba de anunciar que o Canadá fez um anúncio fraudulentamente, que é FALSO, com Ronald Reagan falando sobre tarifas”, destacou Trump.

A fundação escreveu na rede social X que o governo de Ontário utilizou um "áudio e vídeo seletivo" de um discurso de rádio sobre comércio que Reagan fez em 1987.

O anúncio “deturpa” o que o ex-presidente republicano disse, destacando a fundação, que estava “revisando suas opções legais”.

A campanha usou trechos do discurso de Reagan, mas ele alertou sobre algumas consequências que tarifas elevadas sobre as quantias estrangeiras poderiam ter para a economia dos Estados Unidos.

No trecho é possível ouvir Reagan dizendo que "tarifas elevadas levam à retaliação por parte de países estrangeiros e ao desencadeamento de intensas guerras comerciais".



"Ruptura"

A mudança nas relações entre os vizinhos da América do Norte acontece apenas duas semanas após uma reunião entre Carney e Trump na Casa Branca para buscar uma redução das tarifas de Washington. O encontro terminou sem acordos.

A repentina decisão de romper as negociações também representa um golpe para Carney, a quem Trump falou como um "líder de categoria mundial" após o encontro.

Em seu discurso de quarta-feira, Carney afirmou que os Estados Unidos elevaram "suas tarifas a níveis que não eram vistos desde a Grande Depressão".

Trump e o primeiro-ministro canadense deverão participar de reuniões nos próximos dias, como o encontro de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, e o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na Coreia do Sul.