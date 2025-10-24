Rubio anuncia que o Hamas concorda com gestão de tecnocratas em Gaza

O anúncio do chefe da diplomacia dos Estados Unidos foi feito após as discussões com as delegações palestinas, que ocorreram no Cairo

Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (Foto: Drew ANGERER / AFP)

O Secretario de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que os movimentos palestinos, incluindo o Hamas, aceitaram entregar provisoriamente a gestão da Faixa de Gaza a um Comitê Independente de Tecnocratas. O Comitê será composto por residentes independentes e tecnocratas que serão encarregados de administrar os assuntos do enclave e os serviços essenciais

O anúncio do chefe da diplomacia dos Estados Unidos foi feito após as discussões com as delegações palestinas, que ocorreram no Cairo, capital egípcia. Além disso, os movimentos palestinos concordaram com uma estratégia nacional que visa revitalizar a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como única representante legítima do povo palestino, da qual o Hamas não faz parte

Rubio manifestou hoje estar confiante com o cessar-fogo e ainda afirmou que vários países se ofereceram para participar da Força Internacional de Estabilização (FIE) que, segundo o plano de Donald Trump, deve ser destacada no território palestino para supervisionar a segurança, à medida que as forças israelenses se retirarem. "Precisam ser pessoas ou países com os quais Israel se sinta confortável, por isso terá direito de veto sobe a formação da FIE", adiantou.

Enquanto isso, esta semana os Estados Unidos estabeleceram o Centro de Coordenação Civil-Militar (CCMC) como órgão de monitorização do cessar-fogo, na cidade israelense de Kiryat Gat. O CCMC tem a missão de observar a trégua e detectar eventuais violações, além de supervisionar a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Washington negou o regresso da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) na região por considerar que é uma ‘subsidiária do Hamas’.



Já o Departamento de Estado norte-americano também nomeou hoje o embaixador dos EUA, Steve Fagin, para liderar o CCMC. O diplomata veterano vai ser juntar ao general Patrick Frank, um oficial militar nomeado anteriormente para trabalhar na implementação da trégua em vigor desde 10 de outubro entre Israel e o Hamas.