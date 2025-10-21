Em Israel, JD Vance pressiona consolidação do cessar-fogo em Gaza

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance ( Nathan HOWARD / POOL / AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, já chegou a Israel, no Centro de Coordenação Civil-Militar em Kiryat Gat, no sul do país, sede da força liderada pelos norte-americanos, criada com o objetivo de supervisionar a implementação do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o conselheiro e genro de Donald Trump, Jared Kushner também estão em Israel desde a véspera. A Casa Branca busca intensificar os esforços diplomáticos após os ataques israelenses ao enclave palestino no último domingo e pressionar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a seguir com o plano proposto pelo presidente dos EUA.

“Falaremos sobre duas coisas: principalmente os desafios de segurança e as oportunidades diplomáticas que enfrentamos. Superaremos os desafios e aproveitaremos as oportunidades”, adinatoue Netanyahu no parlamento na segunda-feira (20).

O premiê de Israel, além disso, se encontrou hoje com o chefe da inteligência egípcia em Jerusalém. Segundo o seu gabinete, durante a reunião, ambos discutiram o avanço do plano de Trump, as relações entre Israel e o Egito e o fortalecimento da paz entre os dois países.

Já Trump ameaçou o Hamas, alertando que o grupo seria erradicado se não respeitasse a trégua, mas que pretende dar mais uma oportunidade para continuar o plano de paz em Gaza. “Estamos dispostos a entrar em Gaza e neutralizar o Hamas com força pesada, mas ainda não é necessário. Ainda não! Ainda há esperança de que o Hamas faça o que é certo. Se não o fizerem, o fim do Hamas será rápido, furioso e brutal!", escreveu em sua rede social Truth Social.

Por sua vez, o braço armado do Hamas se comprometeu a entregar os corpos de mais dois reféns, que alegou ter conseguido recuperar. Enquanto isso, Israel confirmou que identificou o corpo do refém Tal Haimi, de 42 anos, que o grupo entregou na segunda-feira ao exército israelense e ao serviço secreto Shin Bet. Nos termos do cessar-fogo, Tel Aviv comunicou que aguarda ainda que o Hamas entregue os restos mortais de mais 15 reféns. Até o momento foram libertados 13 corpos desde que entrou em vigor o acordo.

Enquanto isso, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que auxiliou a transferência de mais 15 corpos palestinos de Israel para Gaza. Como previsto no acordo, Israel devolve 15 corpos por cada corpo de refém israelense recebido.