Brasileira sofre ataque e tentativa de estupro em trem de Paris

Uma brasileira de 26 anos foi agredida e sofreu uma tentativa de estupro dentro de um trem da linha RER C, em Paris

O agressor entrou no trem, se aproximou da jovem e iniciou o ataque. Durante a agressão, Jhordana foi empurrada, sofreu mordidas e foi alvo de outros ataques físicos (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma brasileira de 26 anos foi agredida e sofreu uma tentativa de estupro dentro de um trem da linha RER C, em Paris, na França. O caso veio a público em publicação do jornal Le Parisien, publicada nesta segunda-feira, 20.

Segundo o diário, a vítima, identificada como Jhordana, foi atingida com socos, mordidas e sofreu agressões sexuais enquanto se deslocava pelo transporte público que liga a capital francesa a zonas periféricas, na manhã da última quarta-feira, 15.

Em entrevista ao jornal francês, o irmão da brasileira, relatou que no momento do crime, a jovem, recém-chegada à França e sem falar francês, se deslocava em direção à periferia. No trecho entre Paris e Choisy-le-Roi, o vagão onde estava ficou vazio.

Foi neste momento que o agressor entrou no trem, se aproximou da jovem e iniciou o ataque. Durante a agressão, Jhordana foi empurrada, sofreu mordidas e foi alvo de outros ataques físicos.

Uma testemunha conseguiu registrar imagens do momento. No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ouvir a voz de uma mulher que filma o suspeito e diz: "Fique aí!". Ele hesita por alguns segundos, depois se vira e corre em direção à plataforma em fuga.

O caso foi registrado na delegacia de Choisy-le-Roi.