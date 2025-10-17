Zelensky se reúne com Trump na Casa Branca nesta sexta

Na agenda está à possibilidade do fornecimento de mísseis norte-americanos Tomahawk de longo alcance a Kiev

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente dos EUA, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)

O líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrará hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca.

Na agenda está à possibilidade do fornecimento de mísseis norte-americanos Tomahawk de longo alcance a Kiev.

A reunião ocorre um dia após a conversa telefônica entre Trump e Vladimir Putin, considerada muito produtiva pelas duas partes, na qual ficou estabelecido se encontrarem pessoalmente, em breve, na capital da Hungria. “Espero que aconteça dentro de duas semanas, por isso, bastante rápido", avançou.

Trump também já assegurou que vai dizer a Zelensky sobre o teor da conversa que teve com o dirigente russo, confirmando que no telefonema foi discutida a questão do envio de mísseis Tomahawk a Ucrânia. “Importa-se que eu desse alguns milhares de Tomahawks à sua oposição? Ele não gostou da ideia", revelou.

Já o Kremlin informou que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversarão na próxima semana. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta sexta-feira (17) que ainda há muito trabalho a ser feito antes de ser possível fixar uma data concreta para a reunião entre os dois líderes. “Lavrov e Rubio terão de entrar em contato e organizar uma reunião para resolver várias questões prévias à cúpula”, contou.

Trump, além disso, citou ser difícil Zelensky e Putin se encontrarem pessoalmente para conversas diplomáticas, mas sugeriu que irá realizar reuniões separadas, mas em pé de igualdade com cada líder. "Eles têm um relacionamento terrível, estes dois", explicou.

Por sua vez, o presidente ucraniano afirmou que o fato de Trump ter cogitado fornecer mísseis Tomahawk pressionou Putin a retomar o diálogo.

No entanto, especialista indicam que com o novo encontro entre Trump e Putin, mesmo dentro de duas semanas, deve atrasar a decisão do presidente dos EUA sobre a entrega a Kiev dos mísseis.

Enquanto isso, a União Europeia saudou a proposta de encontro entre Trump e Putin, caso esta possa ajudar a promover a paz na Ucrânia.



“A pressão sobre Vladimir Putin por negociações de paz sérias deve ser aumentada com urgência Ele reage à pressão. Essa ligação telefônica de ontem também mostrou que é uma consequência de decisões baseadas em anúncios feitos pelo lado norte-americano”, mencionou um porta-voz do governo alemão.