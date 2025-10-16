Trump e Putin conversaram antes da ida de Zelensky a Washington

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin (Saul Loeb / Pavel Bednyakov / AFP)

A Casa Banca declarou que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos conversaram hoje antes da chegada do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Washington. O líder norte-americano, Donald Trump, adiantou que a chamada foi muito produtiva e que Vladimir Putin também o parabenizou pelo acordo de paz no Oriente Médio.

Trump garantiu que os assuntos que foram discutidos com Putin serão falados com Zelensy amanhã.



A porta-voz presidencial acrescentou que a conversa foi boa e produtiva, durou cerca de duas horas, e que os dois dirigentes concordaram em marcar uma nova reunião. O encontro entre Trump e Putin deve acontecer na Hungria, país liderado pelo ultranacionalista Viktor Órban, o aliado mais próximo de Moscou dentro da União Europeia. Já Trump não especificou quando deve ocorrer a reunião. Mas o conselheiro do presidente russo Yuri Ushakov revelou que foi Trump quem propôs que o próximo encontro seja em Budapeste, sugestão que Putin aceitou imediatamente.



O diretor do Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF), Kirill Dmitriev, que é um dos principais representantes de Vladimir Putin nas negociações de um possível acordo para o fim da guerra, confirmou que a conversa foi produtiva. “Uma conversa telefônica importante, positiva e produtiva entre os presidentes Putin e Trump, com uma definição clara dos próximos passos”, afirmou, mas sem fornecer mais detalhes.



Além disso, Ushakov contou que o telefonema foi uma iniciativa do Kremlin e que Putin avisou que, se os EUA enviassem mísseis Tomahawk para a Ucrânia, não haveria mudanças no campo de batalha, mas prejudicaria as relações entre Moscou e Washington e o processo de paz. “Putin frisou a Trump que a Rússia tem a total iniciativa estratégica ao longo da linha da frente na Ucrânia", afirmou.



No entanto, Trump admitiu a possibilidade de fornecer mais armas à Kiev, se Putin não se sentasse à mesa das negociações. O presidente norte-americano, que prometeu terminar à guerra, já manifestou uma crescente frustração com Putin em relação aos bombardeios massivos em curso. Mas, o envio de mísseis Tomahawk de longo alcance é considerado pela Rússia uma escalada no conflito.

Entretanto, a insistência de Trump por um acordo de paz acontece num contexto em que as forças russas avançam no leste do território ucraniano e com a intensificação de ataques a estruturas energéticas da Ucrânia, num momento em que se aproxima o rigoroso inverno habitual na região. Assim como as ofensivas têm atingido áreas residenciais das cidades ucranianas, causando dezenas de mortos e de feridos, incluindo crianças.

Em contrapartida, Zelensky, deverá persistir no acesso aos Tomahawk e no auxílio para a defesa antiaérea para o país, de modo a neutralizar os ataques russos das últimas semanas.