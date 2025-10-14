Venezuela fecha embaixada na Noruega após o Nobel da Paz para María Corina Machado

O governo da Venezuela, que não se manifestou sobre o Nobel de Machado, afirmou em um comunicado que a decisão se deve a um processo de "reestruturação integral" de seu serviço exterior

Nicolas Maduro (Foto por FEDERICO PARRA / AFP)

A Venezuela anunciou na segunda-feira (13) o fechamento de sua embaixada na Noruega, três dias após o Prêmio Nobel da Paz ser concedido à líder da oposição María Corina Machado por sua luta pela democracia.

O governo venezuelano, que não se manifestou sobre o Nobel de Machado, afirmou em um comunicado que a decisão se deve a um processo de "reestruturação integral" de seu serviço exterior.

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega informou que não recebeu explicações.

A Venezuela também anunciou o fechamento de sua embaixada na Austrália. Em contrapartida, Caracas abrirá representações diplomáticas no Zimbábue e em Burkina Faso, países que considera "parceiros estratégicos na luta" contra "pressões hegemônicas".

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norueguês, Cecilie Roang, disse em um e-mail à AFP que a embaixada da Venezuela informou "que estava fechando suas portas, sem dar qualquer razão".

"É lamentável. Apesar de nossas divergências em várias questões, a Noruega deseja manter aberto o diálogo com a Venezuela e continuará trabalhando nesse sentido", acrescentou Roang.

O Comitê Norueguês do Nobel é composto por cinco membros nomeados pelo Parlamento daquele país e anunciou na sexta-feira o Prêmio da Paz a Machado.

A opositora está na clandestinidade desde agosto de 2024, após os protestos desencadeados contra a reeleição em julho do presidente Nicolás Maduro em meio às suas denúncias de fraude.

Machado foi reconhecida "por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia", disse o presidente do Comitê, Jørgen Watne Frydnes.

De acordo com o jornal norueguês Verdens Gang, que revelou a informação, os serviços da embaixada não respondiam ao telefone nesta segunda-feira à tarde.

Seus números estavam fora de serviço, constatou a AFP à noite.

No domingo, Maduro chamou sua adversária política de 58 anos de "bruxa demoníaca". No entanto, não se referiu ao Nobel destinado a Machado.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norueguês insistiu que "o prêmio Nobel é independente do governo norueguês".

"Em relação às questões relacionadas a este prêmio, remetemos ao Comitê Nobel", declarou.

Machado dedicou o prêmio "ao povo sofredor da Venezuela" e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem espera ajuda para destituir Maduro do poder.