EUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gaza
"O documento vai detalhar as regras, as disposições e muitas outras coisas", declarou Trump
Publicado: 13/10/2025 às 14:05
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibe um documento assinado durante uma cúpula sobre Gaza em Sharm el-Sheikh (SAUL LOEB / AFP)
Os Estados Unidos, o Egito, o Catar e a Turquia assinaram uma declaração sobre Gaza nesta segunda-feira, durante uma breve cerimônia realizada em Sharm el-Sheikh, após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
“O documento vai detalhar as regras, as disposições e muitas outras coisas”, declarou Trump, antes de assiná-lo, repetindo duas vezes que "vai perdurar", mas sem dar mais detalhes sobre o texto assinado durante a breve cúpula internacional sobre Gaza.