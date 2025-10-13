EUA, Egito, Catar e Turquia assinam declaração como garantes do acordo sobre Gaza

"O documento vai detalhar as regras, as disposições e muitas outras coisas", declarou Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibe um documento assinado durante uma cúpula sobre Gaza em Sharm el-Sheikh (SAUL LOEB / AFP)

Os Estados Unidos, o Egito, o Catar e a Turquia assinaram uma declaração sobre Gaza nesta segunda-feira, durante uma breve cerimônia realizada em Sharm el-Sheikh, após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

“O documento vai detalhar as regras, as disposições e muitas outras coisas”, declarou Trump, antes de assiná-lo, repetindo duas vezes que "vai perdurar", mas sem dar mais detalhes sobre o texto assinado durante a breve cúpula internacional sobre Gaza.