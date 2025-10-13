° / °
Mundo
europa

Zelensky diz que irá a Washington esta semana para se reunir com Trump

A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia

AFP

Publicado: 13/10/2025 às 13:51

Seguir no Google News Seguir

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky/SIMON WOHLFAHRT / AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (SIMON WOHLFAHRT / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (13) que irá a Washington "esta semana" para se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump.

"Vou me reunir com o presidente Trump em Washington esta semana", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, em Kiev.

Veja também:

Donald Trump , Trump , ucrânia , Zelensky
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X