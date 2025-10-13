Mundo
europa
Zelensky diz que irá a Washington esta semana para se reunir com Trump
A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia
Publicado: 13/10/2025 às 13:51
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (SIMON WOHLFAHRT / AFP)
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira (13) que irá a Washington "esta semana" para se reunir com seu homólogo americano, Donald Trump.
"Vou me reunir com o presidente Trump em Washington esta semana", declarou Zelensky em uma coletiva de imprensa conjunta com a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, em Kiev.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes