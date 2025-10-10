Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental durante desfile militar

O desfile marcou o 80º aniversário da fundação do partido governante da Coreia do Norte

Líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante o 80º aniversário da fundação do partido governante da Coreia do Norte ( AFP)

Em um desfile militar massivo com a presença de líderes estrangeiros, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, exibiu as armas mais poderosas de seu exército nuclear, incluindo um novo míssil balístico intercontinental ainda não testado, chamado Hwasong-20. Testes do dispositivo podem acontecer nas próximas semanas, e ele foi descrito como o "sistema de armas estratégicas nucleares mais poderoso".

O desfile, que começou na noite de sexta-feira e marcou o 80º aniversário da fundação do partido governante da Coreia do Norte destacou o crescente posicionamento diplomático de Kim e sua incessante busca por construir um arsenal que possa, de forma viável, atingir os Estados Unidos continentais e seus rivais na Ásia.

Em um discurso no desfile, Kim disse que seu exército "deve continuar a evoluir para uma força invencível que elimina todas as ameaças", mas não fez menção direta a Washington ou Seul, de acordo com comentários publicados pela KCNA.