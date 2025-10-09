Célula terrorista planejava ataque ao primeiro-ministro da Bélgica

Primeiro-ministro belga, Bart De Wever (AFP)

Nesta quinta-feira (09), a Procuradoria Federal da Bélgica comunicou que desmontou uma célula terrorista suspeita de estar planejando um atentado contra o primeiro-ministro Bart De Wever.

A mídia local reportou que, durante uma busca na cidade de Deurne, na Antuérpia, os investigadores descobriram um explosivo caseiro que os suspeitos estariam esquematizando para colocar num drone e efetuar o ataque a Wever. As autoridades também apreenderam uma impressora 3D e componentes eletrônicos na inspeção policial.

"Três jovens, todos residentes em Antuérpia, foram detidos. Esta intervenção judicial faz parte de uma investigação sobre, entre outras coisas, tentativa de homicídio terrorista e participação nas atividades de um grupo terrorista. Este caso mostra que o Ministério Público, a polícia e os serviços de informação devem se manter sempre vigilantes diante do risco de ataques terroristas", declarou o Ministério Público.

Mas, os procuradores não especificaram qual é o grupo terrorista.

O nacionalista flamengo Bart De Wever tomou posse como primeiro-ministro da Bélgica em fevereiro, após meses de negociações difíceis para formar uma coligação que levasse o país mais para uma linha partidária da direita. O acordo fez de Wever o primeiro nacionalista da região de Flandres, de língua holandesa, a liderar o país.