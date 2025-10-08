Prosseguem as conversações no Egito entre Israel e o Hamas

Cairo, Egito (KHALED DESOUKI / AFP)

Nesta quarta-feira (08), ainda não há qualquer decisão definitiva das negociações entre o Hamas e Israel, uma vez que as delegações que estão no Egito tentam acertar os detalhes do plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Por sua vez, o líder norte-americano deu poucos dias para que cheguem a um entendimento final.

No entanto, o Hamas anunciou hoje que já entregou a lista de prisioneiros palestinos que devem ser libertados em troca dos reféns israelenses, seguindo o plano dos EUA. "Os mediadores estão desenvolvendo grandes esforços para remover quaisquer obstáculos à implementação do cessar-fogo, e prevalece um espírito de otimismo entre todas as partes", avançou Taher al-Nounou, membro da delegação do Hamas.

A mídia egípcia, além disso, noticiou que entre os nomes dos prisioneiros mencionados na lista está Marwan Barghouthi, o preso palestino mais famoso e uma personalidade política muito popular nos territórios da Palestina. Barghouthi é um antigo alto dirigente do partido palestino Fatah, condenado a prisão perpétua por homicídios, Ele foi detido em 2002 por Israel e condenado em 2004. Considerado um "terrorista" pelo governo israelense, o político palestino foi sentenciado com cinco penas de prisão perpétua por homicídios, pela sua participação na segunda Intifada, o levante que ocorreu entre 2000-2005.

Já as negociações que decorrem têm por base um plano de 20 pontos de Trump, mas o calendário para a implementação da primeira fase deste acordo não está fixado, adiantou uma fonte palestina próxima das conversações.

Mas, o presidente dos Estados Unidos manifestou otimismo em relação a estas negociações, que acontecem na cidade egípcia de Sharma el-Sheikh. O enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, se juntaram às reuniões entre os dois lados e os demais representantes dos países mediadores.

Enquanto isso, a Organização das Nações Unidas diz que esta preparada para fazer entrar cem caminhões por dia de ajuda humanitária na Faixa de Gaza assim que começar o cessar-fogo. O diretor do Gabinete da ONU de serviços para projetos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, também estimou que serão precisos mais de 52 bilhões de dólares para a reconstrução de Gaza, sendo necessário reunir um forte investimentos da comunidade internacional.