° / °
Mundo
Secretário-geral da ONU

Estou encorajado pela declaração do Hamas e apoiaremos esforços para garantir paz, diz Guterres

O secretário-geral da ONU ressaltou que a organização apoiará todos os esforços para atingir a paz

Estadão Conteúdo

Publicado: 03/10/2025 às 21:58

Seguir no Google News Seguir

secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres/AMEER AL-MOHAMMEDAWI/POOL/AFP

secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres (AMEER AL-MOHAMMEDAWI/POOL/AFP)

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que se sente "encorajado" pela declaração do Hamas, que aceitou libertar os reféns israelenses, e pediu para que todas as partes envolvidas aproveitem a oportunidade para encerrar a guerra em Gaza, em publicação no X, nesta sexta-feira.

"Reitero meu apelo consistente por um cessar-fogo imediato e permanente, pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns e pelo acesso humanitário irrestrito", mencionou na postagem. Na ocasião, ele agradeceu a mediação feita pelo Catar e pelo Egito.

Guterres ressaltou que a ONU apoiará todos os esforços para atingir a paz "a fim de evitar ainda mais sofrimento".

Veja também:

Guterres , Hamas , Israel , Paz
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP