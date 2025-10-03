Hamas aceita plano de Trump para libertar reféns israelenses e transferir governo de Gaza

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas do domingo (5)

Cidade de Gaza (EYAD BABA / AFP)

O Hamas anunciou nesta sexta-feira, 3, que aceita pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a libertação de reféns israelenses e a transferência da administração de Gaza. Em comunicado, a organização afirmou que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional e do compromisso com os princípios, direitos e interesses supremos do nosso povo" após "amplas consultas" com lideranças, facções palestinas e mediadores regionais.

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas (de Brasília) de domingo.

O grupo se antecipou e declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação Israel, vivos e restos mortais conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump, mediante condições adequadas no terreno para a operação".

Segundo o texto, o Hamas confirma sua disposição de entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".

Outro ponto ressaltado foi a disposição de abrir mão do controle direto da Faixa de Gaza.

O Hamas reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, "com base em consenso nacional palestino e apoiada por países árabes e islâmicos".

A nota também destacou que outras questões ligadas ao futuro de Gaza e aos "direitos legítimos do povo palestino" devem ser tratadas em "um quadro nacional palestino abrangente", baseado em resoluções internacionais.

O movimento afirmou valorizar "os esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra contra a Faixa de Gaza".

