União Europeia lança projeto para se proteger contra drones russos

Comissário da Defesa da União Europeia, Andrius Kubilius (John Thys via AFP/Getty Images)

O comissário da Defesa da União Europeia, Andrius Kubilius, comunicou que o bloco lançou formalmente uma iniciativa para estabelecer um muro de proteção contra drones ao longo da parte oriental do continente devido uma série de violações do espaço aéreo pela Rússia em vários países da região.

“O muro contra os drones se concentrará na detecção e intervenção. A Rússia está testando a UE e a Aliança Atlântica e a nossa resposta deve ser firme, unida e imediata. Na reunião concordamos em passar das discussões para ações concretas. Precisamos estudar meios eficazes de destruição. O muro dos drones será um dos três pilares de uma vigilância do flanco oriental mais alargada, sendo os outros dois um muro terrestre e um muro marítimo”, explicou Kubilius.

O encontro inaugural do projeto aconteceu hoje sob a presidência da Comissão Europeia e reuniu dez membros da UE, entre eles, Bulgária, Dinamarca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslováquia e Finlândia, tendo a Ucrânia como convidada a participar das conversações. Uma vez que o país desenvolveu uma vantagem de alta tecnologia no setor e se estima que tenha capacidade para produzir quatro milhões de drones anualmente.

Já a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) esteve presente como observadora na reunião.

As discussões estão previstas de continuar na próxima semana durante uma conferência dos líderes da UE, em Copenhagen. Entretanto, ainda não se sabe ao certo quanto tempo será necessário para que o projeto se concretize no terreno, segundo Kubiliuis, que considerou um prazo de um ano, baseado na análise de peritos. A Comissão Europeia tenciona trabalhar com os países-membros, os representantes da indústria e com Kiev para criar e estabelecer um roteiro mais específico. "São necessários conceitos tecnológicos e muito em breve, mas também conceitos de base, como a defesa deve ser organizada da melhor forma", disse o comissário.

Kubilius elencou como algumas das principais capacidades necessárias para tornar o muro uma realidade os radares, sensores acústicos, bloqueadores de sinais, interceptores e artilharia tradicional. "Precisamos compreender que tipo de sistemas temos de desenvolver para sermos mais eficazes. "Temos de reconhecer que, neste momento, a nossa eficácia na luta contra os drones não está ao nível que necessitamos de ter".

Outra questão crucial para o muro dos drones é a sua compatibilidade com a OTAN, porque durante anos as tentativas da UE para formar uma verdadeira União Europeia de Defesa foram prejudicadas pela Aliança Atlântica, que reivindica competência exclusiva em matéria militar. No entanto, a guerra de agressão russa veio reequilibrar a balança.

A UE tem incentivado cada vez mais sua política de defesa, apresentando o seu maior programa até o momento, o Readiness 2030, com um aporte de 150 bilhões de euros de empréstimos a juros baixos.