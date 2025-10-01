Explosão em Munique provoca uma morte e Oktoberfest é suspenso

Devido ao incidente o festival de cerveja de Munique ficará fechado por tempo indeterminado

Policiais inspecionam uma van incendiada estacionada na rua perto do local onde explosões foram ouvidas (ALEXANDRA BEIER / AFP)

As autoridades alemãs realizam uma grande operação, com as forças especiais do país, uma investigação em uma zona no norte de Munique, na Alemanha, onde diversas mídias relataram tiros e explosões.

A polícia já confirmou que descobriu hoje explosivos que se incendiaram e causou uma morte num edifício residencial nesta região da cidade. Há ainda outra pessoa desaparecida. As forças especiais, além disso, tiveram de ser acionadas para desarmar armadilhas encontradas no prédio.

"Estamos a investigar todas as possibilidades. Estão sendo examinadas possíveis ligações com outros locais em Munique, incluindo o Theresienwiese, onde decorre a Oktoberfest. Por esse motivo, a abertura do recinto do festival foi adiada", comunicou a polícia local.

O Oktoberfest começou no dia 20 de setembro e vai até 5 de outubro. Devido ao incidente o festival de cerveja de Munique ficará fechado por tempo indeterminado.