As agências de notícias internacionais publicaram que o corte aconteceu por ordem do regime talibã

Afeganistão restaura acesso à Internet após apagão nas telecomunicações ( Wakil KOHSAR / AFP)

Nesta quarta-feira (01), o acesso à Internet e às telecomunicações foi em parte restabelecido no Afeganistão, depois de uma interrupção generalizada no país de quase 48 horas.

As agências de notícias internacionais publicaram que o corte aconteceu por ordem do regime talibã, mas até agora as razões para o apagão não foram identificadas ou devidamente explicadas. “Dados da rede em direto mostram o restabelecimento parcial da ligação à Internet no Afeganistão, num contexto de indignação após um apagão nacional de telecomunicações de dois dias”, comunicou a NetBlocks, organização internacional de monitorização do acesso à Internet.

De acordo com a NetBlocks, o acesso no momento se mantém em 56% do território afegão.

Segundo ainda alguns relatos da população local, os cidadãos do país vivenciaram uma atmosfera de medo e isolamento com a suspensão da atividade das redes sociais e o corte de todas as ligações digitais no Afeganistão. Os voos com destino ao aeroporto de Cabul, assim como os bancos e empresas de serviços também foram afetados.