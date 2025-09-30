O tufão Bualoi é a tempestade mais mortífera a atingir o país até o momento este ano

Tufão Bualoi causa mortes e destruição no Vietnã ( Thai An / AFP)

Nesta terça- feira (30), as autoridades vietnamitas comunicaram que a passagem do tufão Bualoi, a tempestade mais mortífera a atingir o país até o momento este ano, provocou a morte de pelo menos 19 pessoas morreram enquanto 21 continuam desaparecidas.

O Ministério da Agricultura e Ambiente do Vietnã também informou no último balanço que 88 pessoas ficaram feridas além de cerca de 105 mil casas terem ficado danificadas ou destruídas em mais de 15 cidades.

De acordo com a agência de notícias a VNA, a maioria das vitimas afetadas foi na província de Ninh Binh, no norte, onde o tufão causou um tornado que destruiu uma dezena de casas e fez nove mortos. As demais morreram após serem arrastadas pelas enchentes ou devido à queda de árvores onde procuraram abrigo.

O Bualoi é a décima tempestade tropical a atingir o Vietnã este ano e chegou na noite de domingo ao país, trazendo ventos de até 130 quilômetros por hora.

Mas, o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica alertou que as chuvas provavelmente causarão ainda durante o dia de hoje inundações repentinas e deslizamentos de terra.

O governo ordenou a mobilização de militares para se concentrarem na resposta a emergências e nos trabalhos de reparação.

Antes da chegada do Bualoi, as autoridades vietnamitas já haviam emitido ordens de evacuação de quase 250 mil pessoas, que foram levadas para escolas e centros médicos convertidos em abrigos temporários, no domingo, sendo a maioria na cidade de Da Nang. Também quatro aeroportos domésticos e parte da autoestrada nacional foram fechadas e mais de 180 voos foram cancelados ou atrasados.



A tempestade, que se localiza no nordeste de Myanmar, onde deve se dissipar ainda hoje, depois de ter atravessado o Laos na segunda-feira, já tinha feito pelo menos 14 mortos ao passar pelas Filipinas, na semana passada.