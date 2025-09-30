Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, deixa o cargo após discursar para oficiais militares de alta patente reunidos na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, em Quantico, Virgínia, em 30 de setembro de 2025. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse na terça-feira que as Forças Armadas dos EUA precisam consertar "décadas de decadência", ao discursar em um raro encontro de centenas de oficiais de alta patente convocados de todo o mundo para ouvi-lo falar perto de Washington. (Foto de Jim WATSON / POOL / AFP) ( AFP)

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que seria um "insulto" aos Estados Unidos se ele não recebesse o Prêmio Nobel da Paz por seu suposto papel na resolução de diversas guerras.

"Você receberá o Prêmio Nobel?", perguntou Trump a si mesmo, e então respondeu: "De jeito nenhum. Eles o darão a um sujeito que não fez absolutamente nada". Mas não receber o prêmio "seria um grande insulto ao nosso país", acrescentou em uma reunião de oficiais militares de alto escalão dos Estados Unidos.