Metanol: Abrasel recomenda que bares suspendam venda de bebidas diante de qualquer suspeita

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) recomendou, nesta segunda-feira (29), que bares e restaurantes no estado de São Paulo suspendam a venda de bebidas suspeitas.

Nos últimos 26 dias, ao menos seis casos de intoxicação por metanol foram registrados em São Paulo, todos ligados à ingestão de bebida alcoólica adulterada. Três mortes foram confirmadas.

Em nota, a Abrasel destacou que preços baixos, lacres tortos, erros de impressão e odor semelhante a solventes devem ser tratados como suspeita de adulteração.

"A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade. A orientação da Abrasel é que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis”, declarou.

A Abrasel reforçou, ainda, a recomendação urgente do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), de que “bares e restaurantes, diante de qualquer suspeita, suspendam a venda de bebida e comuniquem as autoridades”.

De acordo com o MJSP, é preciso que atuem, de forma conjunta, governo, setor privado e sociedade para que as práticas de falsificação sejam combatidas, e a compra segura, com conferência e rastreabilidade dos produtos, deve ser prioridade.

Com informações da CNN.


