Regime Talibã paralisa serviços de telecomunicações em todo o Afeganistão

Kabul, Afeganistão (WAKIL KOHSAR / AFP)

Nesta segunda-feira (29), um corte geral nas telecomunicações atingiu o Afeganistão semanas depois das autoridades do talibã terem iniciado a suspensão das ligações por fibra ótica em várias cidades do país.

A NetBlocks, organização responsável pela cibersegurança e governação da Internet no país, comunicou um corte nacional das telecomunicações, atualmente em vigor com a conectividade afegã a 14% dos níveis habituais. A NetBlocks afirmou que o incidente parece corresponder a uma interrupção intencional do serviço. “Cortar fisicamente o acesso à Internet por fibra ótica pode também implicar a interrupção dos serviços de telefone móvel e fixo. Desligar o acesso à Internet enquanto o serviço telefônico permanece disponível pode implicar um processo de tentativa e erro”, disse a NetBlocks.

A agência France Presse (AFP) já relatou que perdeu totalmente hoje o contato com o seu escritório em Cabul, capital afegã.

As autoridades talibãs começaram a restringir o acesso à Internet no início do mês, com o corte das ligações em diversas províncias, o que resultou no término da Internet de alta velocidade em partes do território afegão. Segundo reportou fontes locais, a ordem terá sido dada pelo próprio líder supremo do talibã, Hibatullah Akhundzada.

Em 16 de setembro o porta-voz da província de Balkh anunciou a proibição completa da Internet por fibra ótica nesta região do norte do país como uma medida para combater ‘o vício’. “Esta medida foi tomada para prevenir o vício e outras medidas serão implementadas em todo o país para responder às necessidades de conectividade”, escreveu nas redes sociais.

Após a retomada ao poder, o regime talibã silenciou as mulheres, as artes e os intelectuais, e agora paralisaram a Internet, eliminado a quase totalidade das ligações por fibra ótica.

Embora no ano passado o regime tenha enaltecido os benefícios da rede de fibra ótica, que foi em grande parte construída pelos ex-governos apoiados pelos Estados Unidos. O talibã chegou a declarar na ocasião ser uma prioridade aproximar o país do resto do mundo e tirá-lo da pobreza, apesar das restrições que vinha estabelecendo desde o seu regresso em 2021 ao poder.