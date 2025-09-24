Terremoto de magnitude 6,1 atinge noroeste da Venezuela

O epicentro foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste de Caracas

Terremoto na Venezuela (Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS))

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o noroeste da Venezuela nesta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A agência informou que o epicentro, com uma profundidade de 10 km, foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste da capital, Caracas.

O governo venezuelano não divulgou imediatamente informações sobre o terremoto.