Terremoto de magnitude 6,1 atinge noroeste da Venezuela
O epicentro foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste de Caracas
Publicado: 24/09/2025 às 22:11
Terremoto na Venezuela (Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS))
Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o noroeste da Venezuela nesta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A agência informou que o epicentro, com uma profundidade de 10 km, foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste da capital, Caracas.
O governo venezuelano não divulgou imediatamente informações sobre o terremoto.
