° / °
Mundo
VENEZUELA

Terremoto de magnitude 6,1 atinge noroeste da Venezuela

O epicentro foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste de Caracas

Estadão Conteúdo

Publicado: 24/09/2025 às 22:11

Seguir no Google News Seguir

Terremoto na Venezuela/Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)

Terremoto na Venezuela (Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS))

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o noroeste da Venezuela nesta quarta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A agência informou que o epicentro, com uma profundidade de 10 km, foi na comunidade de Mene Grande, a mais de 600 km a oeste da capital, Caracas.

O governo venezuelano não divulgou imediatamente informações sobre o terremoto.

Terremoto , venezuela
Mais de Mundo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP