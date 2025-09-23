Macron e sua delegação permaneceram bloqueados sem poder avançar atrás das barreiras em uma rua de Nova York enquanto saíam a pé da sede das Nações Unidas

Comboio de Trump bloqueia Macron em uma rua em Nova York (Reprodução/ @brutofficiel)

O presidente francês, Emmanuel Macron, teve que esperar na rua, na noite de segunda-feira (22), em Nova York, bloqueado pela polícia, para deixar passar o comboio de Trump, a quem fez um telefonema inesperado.

Macron e sua delegação permaneceram bloqueados sem poder avançar atrás das barreiras em uma rua de Nova York enquanto saíam a pé da sede das Nações Unidas, segundo imagens dos veículos franceses Brut e BFMTV.

"Estou acompanhado de dez pessoas. Estou indo à embaixada francesa", explicou em vão o presidente francês a um policial que, enquanto se desculpava, indicou que o perímetro estava fechado à espera da passagem de um comboio.

Diante da recusa do policial, com quem brincou, Macron fez uma ligação para seu homólogo americano: "Como está? Adivinha só? Estou esperando na rua porque tudo está bloqueado por você", ouve-se nas imagens.

"Depois, eu gostaria muito de ter uma breve conversa com o Catar e com você sobre a situação em Gaza", acrescentou o chefe de Estado francês, que acabou de reconhecer, em nome da França, o Estado da Palestina.

A comitiva do presidente francês explicou que "aproveitou para ligar para Donald Trump, caminhando, para uma chamada tanto muito calorosa quanto amigável, que permitiu fazer um balanço de vários temas internacionais".

Macron estava prestes a jantar com o secretário-geral da ONU, António Guterres.