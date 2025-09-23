Trump diz que ele e Lula tiveram "química excelente" e devem se reunir na próxima semana

Declaração foi dada durante o discurso de Donald Trump na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23)

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (Brendan SMIALOWSKI/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter uma “química excelente” com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23).

“Ele pareceu um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Quando não gosto delas, não gosto delas. Mas tivemos, pelo menos por uns 39 segundos, uma química excelente. É um bom sinal”, afirmou o norte-americano.

Trump disse, ainda, ter marcado um encontro com o líder brasileiro para a próxima semana. “Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, cerca de 20 segundos”, declarou.

Mais cedo, em seu discurso, Lula destacou os embates com o governo dos Estados Unidos, afirmando que o Brasil deu recado a todos os autocratas. “Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”.

No discurso, Lula afirmou, ainda, que “atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regras".