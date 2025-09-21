Reino Unido deve reconhecer um Estado Palestino neste domingo (21)

Apesar da oposição dos EUA, Reino Unido avalia que Israel não cumpriu condições sobre a guerra em Gaza

Britain's Foreign Secretary David Lammy speaks to the media as he hosts talks of the "Weimar+" group focused on Ukraine and the future of European security at Lancaster House in London, on May 12, 2025. The UK hosts European ministers for "critical" talks on "repelling Russian aggression", two days after Ukraine's allies demanded that Moscow accept a ceasefire. (Carlos Jasso / POOL / AFP))

O Reino Unido deve reconhecer um Estado palestino ainda neste domingo (21), apesar da oposição dos Estados Unidos, após avaliar que Israel não cumpriu as condições estabelecidas por ele sobre a guerra em Gaza.

Embora a mudança antecipada seja em grande parte simbólica, o Reino Unido espera que ela possa aumentar a pressão diplomática para o fim do conflito em Gaza, assim como ajudar a pavimentar o caminho para uma paz duradoura.

O vice primeiro-ministro David Lammy, que foi secretário do Exterior até o início deste mês, disse que um anúncio sobre o reconhecimento de um Estado palestino será feito, ainda no domingo (21), pelo primeiro-ministro Keir Starmer.

“Qualquer decisão de reconhecer um Estado palestino, se isso ocorrer mais tarde hoje, não faz com que um Estado palestino aconteça da noite para o dia”, disse ele à Sky News.

Ele sugeriu que o reconhecimento ajudaria a manter viva a perspectiva de uma solução de dois Estados e enfatizou que era um erro identificar o povo palestino com o Hamas.

Em julho, sob intensa pressão dentro do seu próprio Partido Trabalhista, o primeiro-ministro Keir Starmer disse que o Reino Unido reconheceria um Estado palestino a menos que Israel concordasse com um cessar-fogo em Gaza, permitisse que a ONU trouxesse ajuda e tomasse outras medidas em direção à paz de longo prazo.

Assembleia da ONU

A mudança esperada ocorre antes da Assembleia Geral da ONU nesta semana, onde outras nações, incluindo Austrália, Canadá e França também estão se preparando para reconhecer um Estado palestino.

O reconhecimento do Reino Unido acontece apenas alguns dias após uma visita de estado do presidente dos EUA, Donald Trump, durante a qual ele expressou sua desaprovação ao plano.

“Eu tenho um desacordo com o primeiro-ministro sobre isso”, disse Trump. “É um de nossos poucos desacordos, na verdade.”

Críticos, incluindo o governo dos EUA e o governo israelense, o qual não demonstrou interesse em uma solução de dois Estados, condenaram os planos, dizendo que isso recompensa o Hamas e o terrorismo.

Starmer insistiu que o Hamas não terá nenhum papel no futuro da governança do povo palestino e deve liberar os reféns israelenses que ainda mantém dos ataques em 7 de outubro de 2023.

Mais de 140 países já tomaram a decisão de reconhecer um Estado palestino, mas as decisões da França e da Grã-Bretanha são significativas, já que ambos são membros do Grupo dos Sete e do Conselho de Segurança da ONU.

Os dois países têm um papel histórico na política do Oriente Médio nos últimos 100 anos, tendo dividido a região após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial.

O papel do Reino Unido

Como parte dessa partilha, o Reino Unido tornou-se o poder governante do que era então a Palestina. Foi também o autor da Declaração Balfour de 1917, que apoiava o estabelecimento de um “lar nacional para o povo judeu”.