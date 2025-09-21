° / °
Netanyahu diz que um Estado palestino colocaria a existência de Israel em perigo

Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou que será contrário aos esforços para a criação de um Estado palestino, na Assembleia Geral das Nações Unidas

AFP

Publicado: 21/09/2025 às 10:04

O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que será contrário aos esforços para a criação do Estado palestino na Assembleia Geral das Nações Unidas/ Foto: DEBBIE HILL / POOL / AFP

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo (21) que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel e insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas.

 

"Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo", disse Netanyahu ao seu gabinete.

"A comunidade internacional nos ouvirá sobre este assunto nos próximos dias", acrescentou, antes do início esta semana da Assembleia Geral da ONU.

 

