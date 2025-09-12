O que se sabe sobre o assassinato do ativista de extrema-direita Charlie Kirk

Os EUA detiveram um suspeito de ter baleado e matado o ativista

O ativista de direita americano Charlie Kirk discursa no palco do America Fest 2024 em Phoenix, Arizona, em 22 de dezembro de 2024. O jovem ativista de direita e influenciador Charlie Kirk, um importante aliado do presidente Donald Trump, foi morto a tiros em 10 de setembro de 2025, em um assassinato que gerou temores de mais violência política em um Estados Unidos cada vez mais febril. Trump confirmou nas redes sociais que Kirk, de 31 anos, morreu em decorrência dos ferimentos. (Foto de JOSH EDELSON / AFP) ( AFP)

As autoridades dos Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (12), que detiveram a pessoa que acreditam ter baleado e matado Charlie Kirk, um ativista de direita e aliado próximo do presidente Donald Trump.

Isso é o que se sabe até agora:

O suspeito



As autoridades têm como suspeito Tyler Robinson, de 22 anos, que está sob custódia. Ele foi preso em St. George, Utah, a cerca de 250 quilômetros da cidade de Orem, onde Kirk foi assassinado com um tiro enquanto falava para uma multidão na Universidade de Utah Valley na quarta-feira.

As forças de segurança disseram que sua família ajudou a entregá-lo depois que ele insinuou ter sido o autor do ataque contra Kirk.

O ataque



Kirk, líder do maior movimento jovem conservador do país, que fundou em 2012 aos 18 anos, estava falando por volta do meio-dia de quarta-feira quando um disparo foi ouvido.

O homem de 31 anos caiu com uma ferida no pescoço, segundo um vídeo gravado de perto do palco. Pouco depois, Trump anunciou que ele havia morrido.

As autoridades afirmam que o agressor usou um rifle de alta potência e atirou do telhado de um edifício a uma distância de até 185 metros do alvo. Disseram que o assassino estava deitado de bruços, posição que pode aumentar a precisão.

O motivo



Kirk era um herói para a direita e ajudou Trump a construir um grande eleitorado jovem para sua vitória nas últimas eleições presidenciais.

Também era uma figura altamente divisiva, já que defendia posições radicais sobre raça, gênero e o porte de armas.

No entanto, mesmo muitos de seus críticos frequentemente elogiavam a disposição de Kirk para debater.

Ele estava em uma turnê fazendo palestras quando visitou a universidade em Utah.

As autoridades ainda não sabem os motivos do ataque. O suposto atirador não era estudante da universidade.

As pistas podem estar nas inscrições encontradas nos cartuchos de bala na cena do crime. Lia-se em um deles: "Ei, fascista, pegue isso!", disse o governador de Utah, Spencer Cox. Outro dizia "Bella ciao", aparentemente uma referência à canção antifascista italiana da época da Segunda Guerra Mundial.

Outros cartuchos estavam marcados com símbolos e palavras que pareciam vir da cultura dos videogames.

Os Estados Unidos têm registrado ataques a tiros e atentados por motivações políticas repetidamente na última década, incluindo duas tentativas de assassinato contra Trump durante a campanha eleitoral de 2024.

O país também tem um longo histórico de violência política.

Os massacres a tiros, tipicamente cometidos por jovens com transtornos, também são comuns, e armas de fogo potentes são facilmente acessíveis.

A reação política



Políticos de todo o espectro rapidamente condenaram o assassinato, muitos instando os americanos a tentarem superar as crescentes divisões.

A primeira reação de Trump na quarta-feira foi culpar "a esquerda radical".

Mas ele moderou sua retórica nesta quinta-feira e disse que Kirk havia sido "um defensor da não violência". "É assim que eu gostaria que as pessoas reagissem", apontou.

Kirk é tratado como um herói nacional pelo governo Trump, que lhe concederá postumamente a maior honra civil dos Estados Unidos, a Medalha da Liberdade.

O presidente republicano também assegurou aos jornalistas que comparecerá ao funeral do ativista.

O caixão de Kirk foi transportado para sua cidade natal de Phoenix no avião oficial do vice-presidente JD Vance.